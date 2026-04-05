Danas su Cveti

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Cveti, praznik posvećen ulasku gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Tada je narod, Isusa dočekao s palminim grančicama i cvećem, a ovaj događaj se svake godine proslavlja nedelju dana pred Uskrs.

Praznik je ustanovljen u Jerusalimu krajem četvrtog veka, za uspomenu na poslednji, carski i svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim i na poslednju nedelju njegovog života.

Nedelja posle praznika Cveti zove se Velika, ili Stradalna, i po danima je, počev od Velikog ponedeljka, posvećena događajima koji su prethodili krsnoj Hristovoj žrtvi na Golgoti.

U Velikoj nedelji počinju i pripreme za praznik nad praznicima – Vaskrsenje gospodnje, koje ove godine praznujemo 16. aprila.