Otvoren konkurs za prijem kandidata na kurs za podoficire u Vojsci Srbije

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su javni konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na Kursu za podoficire, radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.

Mladići i devojke mogu konkurisati za 200 radnih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u okviru sledećih rodova i službi: pešadije, artiljerije, artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, zatim oklopnih jedinica, inžinjerije, službe telekomunikacija, intendantske službe, službe vazdušnog osmatranja i javljanja, sanitetske, saobraćajne, informatičke i atomsko-biološko-hemijske službe te više specijalnosti tehničke službe.

Na konkurs se mogu prijaviti punoletni državljani Republike Srbije koji imaju najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje, koji su rođeni 1990. godine ili kasnije i koji su zdravstveno i psihofizički sposobni, bez obzira na to da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne.

Izborni postupak sprovodi se po principu eliminacije i obuhvata psihološku procenu, proveru fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenu procenu, komisijski razgovor i bezbednosnu proveru.

Maksimalan rezultat koji kandidat može ostvariti u postupku selekcije je 100 bodova (uspeh iz srednje škole – maksimalno do 40 bodova, osnovna psihološka selekcija – 20, provera fizičkih sposobnosti – 20 i komisijski razgovor – 20 bodova).

Izabrani kandidati će biti upućeni na šestomesečni kurs u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu, kao i u centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije. Tokom kursa će imati obezbeđena novčana primanja. Nakon završenog osposobljavanja kandidati stiču uslov za prijem u profesionalnu vojnu službu i promociju u čin vodnika.

Rok za podnošenje prijave je do 30. aprila 2026. godine.

Više o konkursu možete pročitati na sledećem linku:

https://www.vs.rs/sr_cyr/vesti/4010F4992D9311F1B82A0050568F5424/javni-konkurs-za-osposobljavanje-kandidata-iz-gradjanstvana-na-kursu-za-podoficire