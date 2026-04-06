Bombardovanje Kruševca 1941. godine

6. aprila 1941. godine bombardovanjem više gradova počeo je napad nacističke nemačke na Jugoslaviju. Pored Beograda i još nekoliko većih gradova napadnut je i Kruševac iz vazduha. Nemački avioni obrušili su se na Kruševac oko 14 sati i 30 minuta.

Kruševac je bio jedan od važnih ciljeva za napad nemačkog ratnog vazduhoplovstva jer je naš grad bio vojno-industrijski cenrat u kome se nalazio Vojno-tehnički zavod “Obilićevo”.

Prema šturim istorijskim podacima Obilićevo su tog dana napala 54 nemačka aviona, a jedna bomba je bačena i u sam cenat grada, na kuću u Karadžićevoj ulici.

Protivavionska odbrana Kruševca uspela je, tog dana da obori 5 nemačkih Štuka, ali je neprijatelj u svom iznenadnom napadu iz vazduha, onesposobio Vojnotehnički zavod “Obilićevo”.

