Danas praznujemo Blagovesti

Danas, Svetom Liturgijom praznujemo Blagovesti, dan sećanja na javljanje radosne vesti Arhangela Gavrila Presvetoj Bogorodici, u Nazaretu, da će roditi Spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. Istorija Novog zaveta, koji je epoha radosti u novom savezu Boga i ljudi, počinje rečima – Raduj se i zato su Blagovesti praznik svete radosti. Praznuju se Liturgijski i Litijama.

Blagovesti su hramovna slava Manastira Beška na Skadarskom jezeru, Hercegovačke Gračanice na Crkvini, zadužbine Jovana Dučića, koji se na Blagovesti upokojio. Blagovesti su dan rođenja i upokojenja Ave Justina Popovića.

Ovo je slava Manastira Divostin kod Kragujevca, Manastira Blagoveštenje u Ovčar-Kablarskoj Svetoj Gori, a u našem kraju, Blagovesti proslavlja Crkva u Parunovcu. Zbog toga što su ove godine Blagovesti u Stradalnoj sedmici, i praznuju se na Veliki utorak, propisan je post na ulju.