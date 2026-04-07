Predstavnici Gradske uprave Kruševac održali sastanak sa meštanima Mesne zajednice Čitluk

Predstavnici Gradske uprave Kruševac, održali su sastanak sa meštanima Mesne zajednice Čitluk u Osnovnoj školi ,,Sveti Sava” u ovom naseljenom mestu, i razgovarali o aktuelnim i planiranim infrastrukturnim radovima za bolje uslove života i rada.

„Mesna zajednica Čitluk, kao jedna od najvećih mesnih zajednica, zaista ima čime da se pohvali, kako u oblasti kulture, tako i u infrastrukturi. Pored velikih kulturno-umetničkih manifestacija, radilo se i na ključnim infrastrukturnim projektima, na uvođenju atmosferske kanalizacije, proširenju vodovodne mreže i asfaltiranju ulica. Nedavno smo završili i asfaltiranje dve ulice“, izjavio je gradonačelnik Manojlović.

Predsednik mesne zajednice, Boban Kostić, zahvalio se rukovodstvu grada na poseti i naglasio da je ona izuzetno važna za sve građane, kako bi govorili o problemima i prioritetima. Kostić je podsetio da u Čitluku živi oko 5.000 stanovnika i ukazao je na značaj mesnog samodoprinosa, koji je trajao 40 godina i omogućio izgradnju ključne infrastrukture – kanalizacione i vodovodne mreže, kao i asfaltiranje mnogih ulica.

Kostić je naglasio da je u Čitluku već postignut značajan napredak, ali da su još uvek prisutni izazovi, posebno u vezi sa asfaltiranjem preostalih ulica i zamenom makadama, potrebno je rešenje za prelazak dece sa jednog kraja sela do škole, zbog bezbednosti dece, kao i sanacija Doma kulture.

Gradonačelnik je na kraju rekao da će se do Vaskrsa završiti posete i sastanci u svim mesnim zajednicama, na teritoriji grada Kruševca, kako bi se građanima omogućilo da direktno iznose svoje predloge i zahteve. On je dodao da će sve ove posete doprineti boljim i preciznijim planiranjima budućih infrastrukturnih radova i pomoći da se rešavaju specifični problemi svake mesne zajednice, kako bi se poboljšao kvalitet života svih naših sugrađana.