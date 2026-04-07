ZAVRŠNA FAZA DIGITALIZACIJE U TRSTENIKU I VRNJAČKOJ BANjI, A KRUŠEVAC MEĐU NAJEFIKASNIJIMA

U Vrnjačkoj Banji i Trsteniku u toku je implementacija III faze katastarsko-informacionog sistema, što predstavlja završni korak ka potpunoj digitalizaciji katastra u Republici Srbiji, objavio je Republički geodetski zavod.

Tokom obilaska ovih službi, pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda Darko Vučetić imao je priliku da se uveri u tok završne faze implementacije novog sistema, napredak obuke zaposlenih, kao i konkretne efekte koje će ovaj sistem imati u svakodnevnom radu.

Implementacijom završne faze objedinjeni su svi ključni podaci na jednom mestu, čime je omogućeno brže, efikasnije i ujednačeno postupanje u rešavanju predmeta. Digitalni procesi smanjuju administrativne korake, ubrzavaju protok informacija i omogućavaju potpunu transparentnost rada.

„Novi sistem omogućava jedinstven rad, jasne procedure i brže rešavanje predmeta, što je ključ za efikasniju i pouzdaniju uslugu građanima i privredi“, istakao je Vučetić.

Završetak III faze predstavlja jedan od ključnih koraka ka modernom, potpuno digitalnom katastru.

Istovremeno, Kruševac se izdvaja kao jedna od najefikasnijih službi u Srbiji. Grad bogate istorije danas potvrđuje da tradicija odgovornosti ima svoje mesto i u savremenoj upravi.

Tokom obilaska, Vučetić se upoznao sa radom zaposlenih i organizacijom koja omogućava visok stepen realizacije predmeta, uz otvoren i pristupačan odnos prema građanima. Upravo takav pristup čini ovu službu primerom dobre prakse.

Rezultati to potvrđuju – u 2025. godini ostvareno je više od 90% uspešno obrađenih predmeta, što govori o visokom nivou efikasnosti i posvećenosti zaposlenih.

Poseban doprinos daje referent Biljana Đokić, sa oko 3.000 obrađenih predmeta tokom godine, čime se svrstava među najuspešnije pojedince u sistemu katastra Republike Srbije.

Efikasan rad službe ogleda se i u njenoj usmerenosti ka građanima – kroz bržu obradu zahteva, jasne informacije i spremnost zaposlenih da pruže podršku, dodatno se jača poverenje u rad institucija.