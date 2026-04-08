FK Jedinstvo 1936 osvojilo kup FS Rasinskog okruga

Fudbaleri Jedinstva 1936 u u Kupu Fudbalskog saveza Rasinskog okruga savladali su ekipu Jastrepca iz Velikog Šiljegovca ubedljivim rezultatom 6:0.

Na Gradskom stadionu u Kruševcu viđena je sigurna i nadmoćna igra domaćina, koji su od prvog minuta nametnuli ritam i zasluženo stigli do novog trofeja. Ovom pobedom Oedinstvo 1936 ne samo da je odbranilo titulu, već je nastavilo niz osvajanja, budući da su pehar podizali i u prethodne dve sezone.

Nakon završetka utakmice, pehar je kapitenu Kostiću uručio predsednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Vladan Gašić. Svečanu ceremoniju, po tradiciji, upotpunio je vatromet, čime je stavljena tačka na još jedno odlično organizovano finale Kupa FSRO.