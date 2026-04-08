Danas je Sabor Svetog Arhangela Gavrila, dan sećanja na Anđela Gospodnjeg koji je kroz istoriju javljao blage vesti, i zato se zove Blagovesnik.

U toku je Stradalna sedmica, i po danima je, počev od Velikog ponedeljka, posvećena događajima koji su prethodili Krsnoj Hristovoj Žrtvi na Golgoti.

Velika sreda je dan sećanja na ženu koja je mirom pomazala Hrista i tako ga pripremila za Pogreb, ali i na Judu izdajnika, koji je odlučio da izda svog Učitelja za 30 srebrnika. Post je strog a molitve su pojačane. Vaskrsenje Gospodnje ove godine praznujemo 12. aprila.