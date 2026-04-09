Danas je Veliki četvrtak koji se obeležava u znak sećanja na Tajnu ili Poslednju večeru Isusa Hrista i apostola.

Na Veliki četvrtak se obeležavaju četiri događaja: sveto pranje nogu učenicima, Tajna večera, čudesna molitva i izdajstvo sina Božijeg. Na ovaj dan Hristos se sa učenicima vratio u Jerusalim, na Tajnoj večeri ustanovio je Svetu tajnu pričešća deleći hleb i vino. Potom je svojim učenicima oprao noge učeći ih da služe jedni drugima. Već je otvoreno govorio o predstojećem stradanju, a usledila je Judina izdaja.

Na Veliki četvrtak služi se liturgija svetog Vasilija Velikog, u Crkvama se vezuju zvona, jer su ona znak radosti. Ponovo će se čuti na Vaskrs, a do tada bogosluženja se najavljuju klepalima.

Veliki četvrtak je jedini dan u Velikoj nedelji kada je dozvoljeno jesti na ulju i popiti nešto vina.