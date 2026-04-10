Održana 19sednica Skupštine opštine Varvarin, Vladan Vesić i Dijana Petković imenovani za direktore javnih preduzeća

Odbornici Skupštine opštine Varvarin održali su XIX sednicu lokalnog parlamenta, na čijem se dnevnom redu našlo ukupno 29 tačaka, među kojima su dominirala kadrovska rešenja u javnim preduzećima, pitanja socijalne zaštite, rad javnih ustanova i usvajanje više izveštaja za 2025. godinu.

Nakon intoniranja himne “Bože pravde”, sednica je počela usvajanjem zapisnika sa XVIII sednice, nakon čega su odbornici razmatrali predloge rešenja o prestanku funkcije vršiocima dužnosti direktora JKP “Varvarin” Vladanu Vesiću i Javnog preduzeća za obezbeđivanje javne rasvete “Rasveta Varvarin” Dijani Petković, zbog isteka perioda na koji su bili imenovani.

Istovremeno, odbornici su imenovali nove direktore ovih preduzeća na mandat od četiri godine. Nakon sprovedenog javnog konkursa, funkciju direktora JKP “Varvarin” nastavlja da obavlja Vladan Vesić, dok je za direktorku JP “Rasveta Varvarin” imenovana Dijana Petković.

Na sednici je usvojen i predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Varvarin za 2025. godinu, kao i izmene i dopune Odluke o socijalnoj zaštiti opštine, a odbornici su razmatrali i predlog odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Varvarin za period od 2026. do 2031. godine, sa elaboratom koji definiše organizaciju i funkcionisanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Usvojena je i ekonomska cena programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi “Naša radost” za 2026. godinu, dok je pred odbornicima bio i finansijski izveštaj ove ustanove za 2025. godinu.

Posebna pažnja na sednici bila je posvećena pitanjima vanrednih situacija i zaštite životne sredine. Odbornici su razmatrali predlog odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, kao i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Varvarin za 2026. godinu, sa pratećim finansijskim planom.

Na dnevnom redu našle su se i izmene Lokalnog plana zapošljavanja opštine Varvarin za period 2024-2026. godine, kao i predlog davanja saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga JP “Rasveta Varvarin”.

Odbornici su razmatrali i izmene Osnivačkog akta i Statuta JP “Rasveta Varvarin”, a potom su doneli odluke o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora Srednje škole Varvarin, Osnovne škole “Jovan Kursula” u Varvarinu, Osnovne škole “Dragi Makić” u Bošnjanu i Osnovne škole “Sveti Sava” u Bačini.

Među značajnijim tačkama bilo je i obrazovanje Saveta za mlade, kao i razmatranje izveštaja o radu predsednika opštine, Opštinskog veća i Opštinske uprave za 2025. godinu. Pred odbornicima su se našli i izveštaji o radu Centra za socijalni rad za opštine Varvarin i Ćićevac, Opštinske biblioteke “Varvarin” i Sportskog centra “Temnić”, uključujući i njihove finansijske izveštaje za 2025. godinu.

Na kraju sednice, odbornici su usvojili Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Varvarin za 2026. godinu, kao i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća u prošloj godini.

TEKST I FOTO: Temnić info