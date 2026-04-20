Prijem za učenike iz Poljske u okviru projekta Erazmus plus

U Mozaik sali Gradske uprave danas je priređen prijem za učenike iz Poljske koji borave u Kruševcu u okviru programa Erazmus plus. Srednjoškolce, đake mešovite srednje škole iz grada Volbrom, u blizini Krakova, primio je gradonačelnik Ivan Manojlović.

On im je poželeo dobrodošlicu u Kruševac, naglašavajući da su mladi najbolji ambasadori država. Nova poznanstva i prijateljstva često se nastavljaju i nakon školovanja i to je svakako jedan od najznačajnijih efekata ovakvih studijskih poseta.

U svom obraćanju, predstavnici učenika iz Poljske i Kruševca ( planira se i uzvratna poseta Kruševljana ), istakli su kao najvažnije – upoznavanje multikulturalnosti, drugačijih obrazovnih i edukativnih sistema, lokalnih prilika, ali i nacionalnih karakteristika zemlje domaćina.

Inače, petnaestoro đaka i četiri profesora smešteni su u porodice učenika druge godine i kolega profesora kruševačke Gimnazije koja je partner u projektu.

Gosti iz Poljske boraviće u Kruševcu cele nedelje. Za njih će biti organizovane različite radionice, a planira se i obilazak Fabrike vode u Majdevu, poseta Beogradu i obilazak kulturno – istorijskih znamenitosti.

Profesori će pratiti nastavu u školi, metodologiju i način rada, kako bi došli do novih saznanja i iskustava u držanju nastave.

Poslednjeg dana boravka biće održana završna prezentacija i dodela Sertifikata.