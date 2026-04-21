Dom zdravlja Kruševac obeležava Nedelju imunizacije akcijom otvorenih vrata, a cilj je da se roditelji upoznaju sa obaveznim kalendarom inunizacije i značajem primanja vakcina.

Vakcina protiv HPV virusa odobrena je i za građane do 45 godina starosti, a uputstva o tome daju izabrani lekar i specijalisti. Iz Doma zdravlja Kruševac pozivaju roditelje da dođu u Službu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine gde će dobiti najtačnija i adekvatna uputstva o iminizaciji i obaveznom vakcinalnom statusu.

Krug preventivnih pregleda se nastavlja u gradskim ustanovama i firmama, a Savetovališta za dijabetes, protiv pušenja i gojaznosti imaju sve više zainteresovanih.