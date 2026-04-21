Predsednik Vučić sa predstavnicima konzorcijuma Behtel–Enka: „Završetak Moravskog koridora u roku od strateškog značaja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima konzorcijuma kompanija Bechtel–Enka o napretku radova na Moravskom koridoru i projektima u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske infrastrukture.

“Naglasio sam da je završetak radova u skladu sa očekivanom dinamikom od strateškog značaja, jer očekujem da upravo ovaj projekat da dodatni zamah brzom razvoju zemlje, kao najširi auto-put koji će povezati veliki broj gradova i opština i pozicionirati Srbiju kao jednu od najvažnijih logističkih i privrednih centara u ovom delu sveta”, objavio je predsednik Srbije posle sastanka na svom Instagram profilu.

On je u objavi na društvenoj mreži rekao da je u razgovoru sa predstavnicima konzorcijuma Behtel-Enka posebno insistirao na poštovanju rokova na deonici Čačak-Kraljevo, što je, kako je naglasio, od najvećeg značaja za celu zapadnu i jugozapadnu Srbiju.

Predsednik Vučić je označio Moravski koridor kao jedan od najznačajnih, najsloženijih i najvažnijih projekata u Srbiji.