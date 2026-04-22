Održana audiciju za predstavnika na omladinskom muzičkom takmičenju RITAM EVROPE za sezonu 2026.

U Beloj sali Kulturnog centra Kruševac održana je audiciju za predstavnika na omladinskom muzičkom takmičenju RITAM EVROPE za sezonu 2026.

Prijave su bile moguće sve do samog početka audicije, a prijavilo se petnestak pevača i plesača. Po propozicijama takmičari moraju imati od 16 do 24 godine, a grad ili opštinu na festivalu, sa Evrovizijskom pesmom, predstavljaće jedan vokalni solista sa plesnom grupom do 5 članova. U Srbiji se audicije za festival “Ritam Evrope” održavaju u 25 gradova i opština.

Audiciju u Krševcu po četvrti put, organizovala je Kancelarija za mlade Grada Kruševca. Finalno veče festivala RITAM EVROPE za Srbiju ove godine održava se u Požarevcu, gradu pobedniku prošlogodišnjeg festivala, a 22. maja u Derventi u Bosni i Hercegovini, Srbiju će predstavljati prošlogodišnji kruševački predstavnici sa pobedničkom pesmom Eurosonga 2015. godine HEROES švedskog predstavnika Monsa Zermerlova.