Na Okružnom takmičenju recitatora u Aleksandrovcu, predstavnici grada Kruševca ostvarili su značajne rezultate

Na juče održanom Okružnom takmičenju recitatora, u Aleksandrovcu, predstavnici grada Kruševca ostvarili su značajne rezultate.

U kategoriji od 5. do 8 razreda, drugo mesto osvojila je učenica osnovne škole Sveti Sava- Nađa Savković.

U kategoriji viših razreda drugo mesto podelile su učenice Medicinske škole Dunja Smiljković i Gimnazije Hana Preljić. U beloj sali Kulturnog centra Kruševac, večeras od 19 sati, počinje ovogodišnji Festival školskog teatra-FEŠT koji otvara škola Sveti sava predstavom “Mi smo Akiko”.