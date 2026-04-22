U skladu sa nedavnim dogovorom meštana Mesne zajednice Konjuh sa rukovodstvom grada Kruševca, realizovana je prva investicija – asfaltiranje ulice dužine 625 metara sa pratećom infrastrukturom u zaseoku Maksimović- Čolić u Konjuhu.

Vrednost radova je 14 miliona 160 hiljada dinara, ističe predsednik Saveta MZ Konjuh Dejan Sekulić. Investitor je grad Kruševac, a izvođač radova kruševačko preduzeće Tehnogradnja.

Putna infrastruktura biće prioritet u ovoj godini, a predstoje radovi u svim selima ove Mesne zajednice – Konjuh, Kamenare, Ljubava, Komorane i Brajkovac.