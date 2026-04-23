Градоначелник Крушевца Иван Манојловић упутио честитку припадницима Војске Србије

Градоначелник Крушевца Иван Манојловић упутио је честитку припадницима Војске Србије, поводом дана Дана Војске у којој се каже:
– Поштовани припадници Војске Србије, у име Града Крушевца и у своје лично име, упућујемо вам искрене честитке поводом Дана Војске Србије, уз дубоко поштовање према вашој часној и одговорној служби. Сећајући се славне традиције и историјског наслеђа које баштините још од времена Другог српског устанка, изражавамо захвалност за све што чините у очувању мира, безбедности и достојанства наше земље. Ваша посвећеност, храброст и професионализам представљају ослонац стабилности и понос свих грађана Србије. Град Крушевац, као место богате историје и државотворне традиције, са посебним уважавањем негује успомену на све оне који су кроз векове бранили отаџбину, али и подржава савремене генерације војника које ту традицију достојно настављају. Желимо вам много успеха у даљем раду, добро здравље и личну срећу. Живела Војска Србије! Живела Србија! Градоначелник града Крушевца Иван Манојловић.