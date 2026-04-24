Planirano da Dom boraca u bagdalskom delu ulice Majke Jugovića do Vidovdana bude završen

Jedna od najvažnijih investicija Grada Kruševca gde se intenzivno radi je Dom boraca u bagdalskom delu ulice Majke Jugovića, a planirano je da ovaj objekat do Vidovdana bude završen – ističe direktor Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Grada Kruševca Miloš Jović.

Velike investicije su park sa mobilijarima u blizini vrtića Biser u Mesnoj zajednici Lazarica i proširenje Starog groblja gde su radovi u toku a u planu su i radovi na izgradnji Vojnog muzeja na otvorenom kod kompleksa Slobodište i crkve Svete Petke na lokaciji Stari aerodrom.