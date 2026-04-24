Ministar Gašić očekuje da će regrutacija za obavezno služenje vojnog roka početi od septembra

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da očekuje da će regrutacija za obavezno služenje vojnog roka početi od septembra ove godine, a da će prvi regruti u Vojsku Srbije biti primljeni u martu 2027. godine.

On je, za Radio-televiziju Srbije, rekao da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni za uvođenje obaveznog vojnog roka.

“Jako sam ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su vrlo predano u proteklih godinu dana radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta”, rekao je Gašić.

On je rekao da je bezbednosna situacija u svetu vrlo komplikovana, složena da nadleženi u Srbiji prate sve trendove.

Gašić je rekao da u našem neposrednom okruženju, ali i širom sveta, sve više zemalja vraća redovno služenje vojnog roka, jer se to pokazalo kao potreba, jer nijedna država ne može da popuni profesionalne kapacitete.

On je rekao da je i Srbija krenula tim putem.

Gašić je rekao da devojke u Srbiji mogu dobrovoljno da služe vojni rok i dodao da su “kapaciteti koje pripremaju i za njih posebni”.

“Mislim da će budući regruti, budući vojnici biti zadovoljni uslovima koje imaju u sklopu modernog načina života”, rekao je Gašić.

Istakao je i da Srbija nastavlja da ulaže u svoj sistem odbrane, kao i da nam vojna neutralnost omogućava da možemo da budemo partneri sa svim zemljama sveta, da imamo partnere i na Istoku i na Zapadu, i da od njih nabavljamo nova savremena sredstva.

“Jedna od bitnijih stvari koju moramo podvučemo jeste naša namenska industrija, naša domaća pamet, naš domaći razvoj koji daje veliki zamajac svemu tome. Naravno, mudra spoljna politika koju vodi predsednik Republike nam daje tu mogućnost da možemo da nastavimo i da budemo sigurni da ćemo u narednom periodu Vojsku Srbije opremati najsavremenijim sredstvima i da ćemo, već sada i jesmo, ali da ćemo biti snažan odvraćajući faktor svakome ko pomisli da može na bilo koji način da ugrozi Srbiju”, poručio je Gašić.

I pored savremenog naoružanja koje imamo, dodaje, čovek je najbitniji u ovom trenutku, jer on mora i da rukovodi time. Ističe da imaju dovoljno ljudi, ali i da ima mesta za nove pripadnike.