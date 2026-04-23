Sokolsko humanitarno društvo Oro organizuje večeras humanitarni koncert

Sokolsko humanitarno društvo Oro organizuje večeras od 19 sati u Hali sportova humanitarni koncert sa kog će prikupljena sredstva biti uplaćena za lečenje troje sugrađana.

Učestvuje šest Kulturno umetničkih društava, veliki broj pevača u pratnji Desperado benda, i crkveni hor Sveti Knez Lazar. Ulaznice se po ceni od 500 dinara prodaju na Trgu glumaca ili blagajni Sportskog centra do početka koncerta. Pokrovitelji pored grada Kruševca su i humani privrednici , kao i jedna od kompanija koje posluju u gradu.