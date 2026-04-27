MUP – Borba protiv sajber kriminala daje rezultate: Niko ne može da se sakrije u digitalnom svetu

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK) je u poslednjih godinu dana ostvarila izuzetne rezultate u borbi protiv te vrste kriminaliteta, saopštio je MUP.

Kako se navodi, niko ne može da se sakrije u digitalnom svetu i svaki trag ostavlja put.

Među rezultatima Službe borbu protiv visokotehnološkog kriminala ubrajaju se – razbijeni lanci onlajn prevara (“WhatsApp”, “Netflix”, “OKE Green”, prevarni kol centri), uhapšene desetine lica za krivična dela protiv polne slobode dece i ostvarena aktivna saradnja u regionalnim i međunarodnim akcijama njihove zaštite.

Takođe, kako se navodi, razotkrivena je organizovana kriminalna grupa iz Kine koja je specijalizovanim uređajima vršila prevare građana Republike Srbije, zaplenjeno je više od 1,3 miliona evra u kriptovalutama u istragama pranja novca, razvijena je nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala kontinuirano sprovodi aktivnosti prevencije i edukacije građana, a rezultate je prepoznao Savet Evrope kao primer dobre prakse u regionu i šire.