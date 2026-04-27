REMI KADETA NAPRETKA, PORAZ OMLADINACA

U 24. kolu Prve lige RIS, na gostovanju u Paraćinu kadeti su, uz goleadu, podelili bodove sa SFS Borcem – 3:3. U prvom poluvremenu viđena su dva penala, prvo za domaće, već u trećem minutu, potom i za našu ekipu u 27. Oba su realizovana. Posle deset minuta igre u nastavku utakmice ponovo je dosuđen jedanaesterac za našu ekipu. Kao i prvi, relaizovao ga je Mateja Stanković. Vođstvo nije bilo dugo na snazi, posle samo četiri minuta domaći su izjednačili, pa u 76. minutu poveli sa bele tačke. U 80. minutu Janko Kaplarević je pogodio za konačnih – 3:3.

U 26. kolu Kvalitetne lige Srbije, u uzbudljivoj utakmici na gostovanju u Lučanima, omladinci su u većem delu utakmici ravnopravno parirali favorizovanom domaćinu. Na kraju Mladost je, ipak pobedila sa 4:2. Dvostruki strelac za našu ekipu je bio Aleksa Novaković.

