Deset ključnih izmena Zakona o trgovini koje stupaju na snagu 1. maja

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o trgovini koje stupaju na snagu 1. maja, donoseći niz promena koje će direktno uticati i na trgovce i na potrošače. Prema analizi portala “Kamatica” fokus je na većoj transparentnosti tržišta, suzbijanju sive ekonomije i jačoj zaštiti proizvođača i kupaca, uz istovremeno pojednostavljenje pojedinih administrativnih procedura. Posebno se izdvajaju uvođenje otkupnih mesta u zakonski okvir, nova pravila za sniženja i online prodaju, kao i preciznije definisana kaznena politika.

Lista 10 najvažnijih izmena, izdvojenih po njihovom realnom uticaju na tržište i potrošače:

1. Uvođenje otkupnih mesta u zakon – prvi put dobijaju jasan pravni okvir kao poseban oblik trgovine na veliko.

2. Obavezan registar i sistem e-otkupno mesto – svi otkupljivači moraju biti evidentirani u centralnoj elektronskoj bazi.

3. Veća zaštita proizvođača – obavezno unapred definisani uslovi otkupa (cene, rokovi plaćanja, procena kvaliteta, rešavanje sporova).

4. Zabrana preprodaje pod imenom proizvođača – poljoprivrednici mogu prodavati isključivo sopstvene proizvode.

5. Prodaja na manifestacijama samo za registrovane trgovce – sužava se prostor za sivu ekonomiju.6. Saglasnost potrošača za marketing – trgovci više ne mogu slati ponude bez prethodnog odobrenja.

7. Nova pravila za online trgovinu – obavezna potpuna transparentnost informacija o proizvodu pre kupovine.

8. Uvođenje „prethodne cene“ kod sniženja – sprečava lažno prikazivanje popusta.

9. Ograničenje promotivnih cena na 60 dana – nova roba ne može beskonačno biti „na akciji“.

10. Nova kaznena politika – jedinstvena kazna od 100.000 dinara za brojne prekršaje i novi model obračuna kazni prema težini i posledicama.