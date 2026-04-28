Usvojene izmene dizajna pasoša Srbije – kako će izgledati putna isprava

U izmenama Pravilnika o obrascima pasoša koje su nedavno objavljene promenjena je boja korica pasoša, prilagođen je grb, a svaka od 32 stranice putne isprave imaće drugačiji dizajn.

Izmene Pravilnika o obrascima pasoša objavljene su u Službenom glasniku 24. aprila. Putna isprava je, kako se navodi u Pravilniku, pravougaonog oblika, veličine 88×125 milimetara, u vidu knjižice koja se, pored korica, sastoji od polikarbonatnog lista i 32 strane knjižnog bloka.

Umesto dosadašnje bordo boje, korice će biti u burgundi crvenoj boji, dok na unutrašnjim stranama korica, polikarbonatnom listu i stranama knjižnog bloka dominiraju smeđecrveni, plavosivi, oker i sivomaslinasti tonovi.

Prema ilustraciji koja je priložena uz Pravilnik, na koricama će biti ispisano “Republika Srbija” i “Pasoš” na srpskom i engleskom jeziku, dok će i na francuskom biti ispisano na polikarbonatnom listu.

Navodi se i da su štampani elementi na prednjoj korici urađeni zlatotiskom, dok su natpisi na unutrašnjim stranama korica, polikarbonatnom listu ispisani smeđom, a na stranama knjižnog bloka oker i plavosivom bojom.

Novitet je i da svaka strana pasoša sadrži poseban motiv obrađen specijalnim sigurnosnim softverima, a u Pravilniku je i detaljno opisano koji će zaštitni elementi biti u upotrebi prilikom izrade putne isprave.

Navodi se da Pravilnik na snagu stupa danom objavljivanja u Službenom glasniku.

Ističe se da će se, dok se ne steknu tehnički i drugi uslovi za izradu obrazaca propisanih ovim pravilnikom, pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš izdavati na obrascima prema propisima koji su bili na snazi do početka primene Zakona o putnim ispravama.