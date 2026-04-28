28/04/2026 - 15:29
Počela realizacija procesa upisa svojine na nepokretnosti koji je omogućena novim zakonom “Svoj na svome”

Autor: RTK

Počela je realizacija procesa upisa svojine ne nepokretnosti koji je omogućena novim zakonom “Svoj na svome”  koji je dao je priliku građanima da po pojednostavljenoj proceduri reše status svoje nepokretnosti – kuće, stana, pomoćnog ili poslovnog objekta. Nakon podnošenja prijava za koje je bio određen periodu od 8 decembra do 8. februara, sada Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obrađuje podnete zahteve i vrši upis u katastar na pravo svojine.

O upisu i visini uplate građani će biti obavešteni putem meila ili SMS poruke.