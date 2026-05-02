ZAVIČAJNIK: Prostor današnjeg Trga glumaca

Prostor današnjeg Trga glumaca, u devetnaestom veku nakon oslobođenju od Turaka, bio je naseljen tanatlijama i kafedžijama.

Vremenom se menjao, gradile su se- zgrada Suda opštine kruševačke, u 20-tom veku Gradskog poglavarstva i Doma trgovačke omladine a tek posle Drugog svetskog rata ovde je formiran parkovski prostor nazvan Trg mladih.

U čast velikana kruševačkog glumišta, 2019. godine postaje Trg glumaca, sa bistama naših poznatih glumaca i mesto gde se održavaju koncerti, programi a i jedno je od omiljenih mesta susretanja kruševljana.