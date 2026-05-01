Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović čestitao sugrađanima Međunarodni praznik rada

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović čestitao je sugrađanima Međunarodni praznik rada – Prvi maj:

„Svim građanima Kruševca čestitam Međunarodni praznik rada, 1.maj!

Ovaj dan nas podseća na istorijsku borbu za dostojanstvo rada i radnička prava, ali je i prilika da istaknemo značaj svakog pojedinca koji svojim trudom doprinosi razvoju našeg grada.

Naš zajednički cilj je stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, novih radnih mesta i podrška radnicima u ostvarivanju njihovih prava.

Želim vam da praznične dane provedete u miru, zdravlju i dobrom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima.

Srećan vam Prvi maj!