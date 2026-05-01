U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševca i okolne opštine, kod spomenika Prvom maju na Bagdali organizovan je tradicionalni prvomajski uranak na Bagdali.

Okupljeni su prfaznik obeležili uz prigodan program i muziku.

Prisutnima se obratio predsednik Samostalnog sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine Ćićevac, Brus i Varvarin Saša Nešić, rekavši kako je Prvi maj simbol radnika koji su se okupljali oko sindikata tražeći promene, napredak, poboljšanje života i uslova rada. Naša vizija je ekonomski razvijeno društvo u kome se poštuju prava radnika.

– Cilj nam je razvijena Srbija i zadovoljni građani. Srbija u kojoj se poštuju prava, zakoni, vrednosti i u kojoj svi imaju pravo na rad – rekao je Nešić.

U kulturno–umetničkom delu programa nastupila je vokalna solistkinja Sanja Ivanović.