Danas praznujemo Svetog Vladiku Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Zlatoustog Vladiku, najvećeg učitelja Pravoslavlja u Srbiji 20. veka.

Vladika Nikolaj je autor više desetina knjiga, koje su i u vreme komunističkog progona, sačuvane kao Duhovna riznica Svetosavlja. Vladika Nikolaj rođen je u Leliću, gde mu počivaju Svete Mošti, koje su iz Amerike, gde se Vladika zbog progonstva upokojio 1956. godine – prenete u Srbiju 1991. godine.

Kanonizovan je 2003. godine i njemu su posvećene brojne škole, ulice, knjižare, galerije i umetničke riznice. Proslavljaju ga predstavnici Bogomoljačkog pokreta čiji je Vladika Nikolaj bio osnivač 20-tih godina 20. veka.

Vladika Nikolaj boravio je u Ljubostinji tokom Drugog svetskog rata, i tokom 1942. godine posetio Sabornu Crkvu Svetog Đorđa u Kruševcu. Sredinom 90-tih godina počela je sa radom prva škola veronauke u Kruševcu, sa imenom Svetog Vladike Nikolaja pri Crkvi Svetog Đorđa.

Tri meseca je bio zatočen u logoru Dahau, sastradavajući sa svojim narodom.

Nad Čudotvornim Moštima Svetog Vladike Nikolaja u Leliću, kome brojni poklonici neprestano dolaze, dešavaju se brojna isceljenja.