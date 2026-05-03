ZAVIČAJNIK: TRG FONTANA

TRG FONTANA, jedno od najomiljenijih sastajališta našh sugrađana, ovaj naziv dobio je posle 2000. godine. Sama fontana sagrađena je 1959. godine, a prostor oko nje uređen je zelenilom.

Fontana je 1993. godine rekonstruisana kada je postavljen spomenik ratnicima i žrtvama rata 1912-1918. godine i tada je ovaj trg još uvek imao naziv TRG OKTOBARSKE REVOLUCIJE.

Sam prostor pre drugog Svetskog rata imao je naziv Gornja vaga i koristio se za trgovinu -kaže u rubrici ZAVIČAJNIK Miloš Stojadinović, kruševački hroničar.