Uhapšen zbog zbog sumnje da je pretio tužiocu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u našem gradu, uhapsili su Z.J. (1955. god.) iz Kruševca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je 28. aprila ove godine u jednom gradskom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.