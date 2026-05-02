Danas proslavljamo Svetu Matronu Moskovsku Čudotvorku.

Čudotvorne Mošti ove velike ruske podvižnice, rođene u Tulskoj guberniji 1885. godine, nalaze se u Pokrovskom stavropigijalnom manastiru ruske prestonice.

Blažena Matrona, koja je od rođenja bila bez telesnog vida, preizobilno obdarena duhovnim vidom i ukrepljivana Silom Gospodnjom, pomagala je bolesnima, zarobljenima i sirotinji celog svog zemnog života.

Blažena se upokojila 2. maja 1952. godine i sahranjena je, po svojoj želji na Danilovom groblju. Kanonizovana je 1998. godine. Na poklonjenje sa cvećem koje je veoma volela dolaze joj ne samo pravoslavni, već rimokatolici, muslimani, ateisti.

U Srbiji se Sveta Blažena Matrona Moskovska Čudotvorka proslavlja od 1999. godine. Na Grobu Svete Matronuške se neprestano nalaze hiljade cvetova belih ruža – kao simbol Darovanog milosrđa i Božanske utehe.

Proslavlja se Svetom Liturgijom i osveštavanjem kolača i žita za Njenu veliku utehu i pokroviteljstvo.