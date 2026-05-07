Čestitka gradonačenika Kruševca Ivana Manojlovića povodom Dana pobede

Drage sugrađanke i sugrađani,

U subotu, 9. maja, obeležavamo Dan pobede nad fašizmom, uz duboko poštovanje prema svima koji su svojim životima i hrabrošću izborili slobodu koju danas živimo.

Neka sutrašnji obilazak spomen-obeležja na Rasini bude čin poštovanja prema hrabrosti naših predaka, a istovremeno i zavet da nećemo dozvoliti da nam neko oduzme slobodu, dostojanstvo i nadu.

Ovaj veliki dan podseća nas na snagu zajedništva, na odlučnost da se suprotstavimo najmračnijim silama nečovečnosti i netrpeljivosti , ali sa verom u bolje sutra. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na tu borbu i da negujemo vrednosti mira, solidarnosti i razumevanja.

Neka nas Dan pobede podseti da je sloboda dar, a mir – naša najveća vrednost koju moramo odgovorno da čuvamo i prenosimo budućim generacijama.

Srećan Dan pobede! Živeo Kruševac! Živela Srbija!

S ponosom i zahvalnošću,

Ivan Manojlović

Gradonačelnik Grada Kruševca