Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović gost emisije Televizije Kruševac “Razgovor s povodom”

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović gostovaće večeras od 20 sati i 30 minuta u emisiji Televizije Kruševac “Razgovor sa povodom”.

Govoriće o investicijama u Gradu, izgradnji Doma boraca, obeležavanju Dana oslobođenja 9. maja, intenzivnom obilasku svih mesnih zajednica – ukupno 101 naseljeno mesto – i dijalogu sa meštanima o njihovim realnim potrebama u unapređenju kvaliteta života svih građana.

Poseban segment biće posvećen Kruševcu kao Gradu mladih i Gradu talentovanih, u susret obeležavanju Međunarodnog dana mladih i o osnivanju Volonterskog centra mladih.