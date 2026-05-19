Na Međunarodnog sajmu tehnike u Beogradu i kompanije iz Rasinskog okruga

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, 68. po redu otvoren je danas na Beogradskom sajmu. Na ovoj najstarijoj tehničko-tehnološka izložbenoj manifestacija u ovom delu Evrope, ove godine predstaviće se 600 izlagača iz 31 zemlje, a iz Rasinskog okruga 6 kompanija.

Ovogodišnji slogan sajma je “Tehnologija bez maski”, a zemlja počasni gost je Republika Srpska. Sajam je otvorio premijer Srbije Đuro Macut naglasivši da je važno što će na sajmu biti predstavljeni potencijal specijalizovane izložbe “EXPO 2027” koji je prilika da se Srbija svetu pokaže kao zemlja znanja, inovacija i kreativnosti. Sajam traje do petka 22 maja.