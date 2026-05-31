Крушевљани прославили традиционално градску славу – Свету Тројицу

Крушевљани су са благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, на челу са градоначелником Иваном Манојловићем, са сарадницима, прославили традиционално градску славу – Свету Тројицу.
У наставку Свете Литургије, истовремено су кренуле две градске Литије – из Дворске Цркве Кнеза Лазара – Лазарице и од Саборног Храма Светог Великомученика и Победоносца Георгија.Литија или Крсни ход, својеврсно је освештавање народа, житеља Града, простора и времена и молитвена захвалност за сва Добра која нам је у годишњем кругу – од Тројице као градске Славе – до Тројице – Господ Даривао.
Литије у част Свете Тројице, уз песму Хора Цркве Лазарице “Свети Кнез Лазар” и Певачког друштва “Обилић” Саборног Храма, прошле су централним градским улицама и слиле се у једну заједничку код Споменика Косовским јунацима.После полувековног прекида, Градска Литија у част Свете Тројице, Славе Града, обновљена је 1997. године.
Дан Педесетнице – Силаска Духа Светога на Апостоле, празнује се као Рођендан Цркве.Храмови Епархије испуњени су бројним српским породицама са децом, комшијама и пријатељима. На Дан Педесетнице плету се венчићи од траве и цвећа, који симболизују зеленило, свежину и чистоту Празника.Тројица се, као и Божић и Васкрс – празнује три дана.