MUP pokrenuo platformu “Sajber straža” za zaštitu građana od internet prevara

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je ranije istakao da je “Sajber straža” osmišljena kao jedinstveno mesto na kome će građani i pravna lica moći da prijave različite oblike krivičnih dela u digitalnom okruženju, dobiju pouzdane informacije i blagovremena upozorenja, prepoznaju rizike, ali i da unaprede svoju bezbednost prilikom korišćenja interneta.

“Platforma je zamišljena na prvom mestu kao centralizovani portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visoko tehnološkog kriminala, ali je prerasla u nešto mnogo više od toga. Građani će na platformi moći da se edukuju o aktuelnim dešavanjima u oblasti visoko tehnološkog kriminala, aktuelnim prevarama, da dobiju određene informacije i preporuke kako da prepoznaju da se radi o prevari, na šta da obrate pažnju”, objasnio je Čučilović.

Jednim klikom do zaštite od prevare

Navodi da će, pored toga, građani kroz jedan centralizovani struktuirani upitnik vrlo lako moći da provere koja je verovatnoća da se u nekom konkretnom slučaju radi o prevari.

“Na primer, dobiju neku poruku putem WhatsAppa ili putem e-maila, odu na stranicu platforme, kliknu na opciju “proveri da li si žrtva prevare” i popunjavajući taj upitnik dobiju preporuku koja je verovatnoća da se radi o prevari i koji su dalji koraci koje treba da naprave”, pojasnio je Čučilović.

Ističe da je i dalje dominantno krivično delo iz oblasti visoko tehnološkog kriminala ili klasična prevara učinjena zloupotrebom informaciono komunikacionih tehnologija.

“Negde u globalu i prošle i ove godine ona zauzima pedeset procenata svih prijavljenih krivičnih dela iz ove oblasti. Varijante su različite, WhatsApp prevare, romantičarske prevare, investicione prevare, business email compromise prevare, u zavisnosti od ciljne grupe koja se targetira, ali i dalje je prevara definitivno na prvom mestu”, navodi Čučilović.

Direktna zaštita građana

Dodaje da na platformi, pored mogućnosti prijave bilo kog krivičnog dela iz oblasti visoko tehnološkog kriminala, postoji registar prevarnih računa i registar prevarnih domena.

“Reč je o tome da kada definitivno potvrdimo da se u nekom konkretnom slučaju radi o prevari, taj račun na koji je građanin uplatio sredstva, odnosno taj domen na koji je kliknuo pa je prevaren, upišemo u te registre. Nakon toga će poslovne banke u Srbiji preko Udruženja banaka i u saradnji sa Narodnom bankom Srbije moći da u realnom vremenu dobiju informaciju o tom prevarnom računu”, objasnio je Čučilović.

Kako kaže, ideja je da u perspektivi građanima kada pokušaju da uplate novac na taj račun dobiju upozorenje da se u konkretnom slučaju radi o prevarnom računu.

“Slična je situacija i sa prevarnim domenom. Kada potvrdimo da je neki domen korišćen za prevaru, ideja je da to podelimo u realnom vremenu sa ISP provajderima, te da oni mogu da blokiraju navedeni domen tako da izbegnemo izvršenje krivičnog dela, što je negde cilj ove platforme”, navodi Čučilović.

Navodi da je prvobitna ideja bila da platforma zaživi negde početkom godine.

“Prvobitna ideja jeste bila da ona bude centralizovani sistem za samo podnošenje krivičnih prijava iz ove oblasti, ali onda su se rađale nove ideje. Hteli smo da implementiramo nove module, tako da je to prolongiralo uspostavljanje platforme do danas”, kaže Čičilović.

Dodaje da su ideje prikupljali od kolega iz partnerskih policijskih službi u Evropi, ali i u svetu.

“S obzirom da naša platforma dolazi posle njihove, prirodno smo objedinili sve to i otišli, čini mi se, i korak dalje, tako da i ova platforma ima neke elemente koje te platforme nemaju”, ističe zamenik načelnika.

Kaže da dok su radili na razvoju platforme razmišljali su i o novim modulima i novim idejama.

“Najveća poteškoća bila je u kom trenutku preseći i pustiti platformu u rad pre implementacije svega toga. Razmišljamo i o implementaciji određenih servisa baziranih na veštačkoj inteligenciji. Jedna od ideja je da implementiramo virtuelnog kriminalističkog inspektora, odnosno jedan AI “četbot” koji će građanima omogućiti da u komunikaciji sa njim dobiju informacije o tome da li se radi o prevari”, zaključio je Čučilović.

Izvor: RTS