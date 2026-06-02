JKP “Vodovod – Kruševac” realizuje Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom, uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Cilj je unapređenje energetske efikasnosti i poboljšanje rada sistema za preradu otpadnih voda. U okviru projekta predviđena je nabavka prese za obezvodnjavanje mulja, kao i postavljanje solarnih panela.