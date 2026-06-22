Počele pripreme fudbalera Napretka

Na prozivci su se pojavila 22 igrača, plus nekoliko momaka, koji su došli na probu. Lazar Balević je sa omladinskom reprezentacijom i propustiće jedan deo priprema, a Luka Drobnjak će se sutra priključiti ekipi.

Pre prvog treninga, u svlačionici, sportski direktor Nenad Mirosavljević i šef stručnog štaba Saša Mićović poželeli su igračima, pre svega dobro zdravlje, ali i pozitivnu atmosferu u svlačionici, jer ona je jedan od preduslova uspeha. I istakli superligaške ambicije – kao imperativ. Novi kapiten ekipe, kao igrač sa najdužim stažom u Napretkovom dresu i neko ko pored igračkih, poseduje i izvanredne ljudske kvalitete, je Filip Krstić.

Kompletiranje igračkog kadra tek predstoji, do polaska na drugi deo priprema, na Zlatibor, očekuje se dolazak novih igrača. Za sada, kompletiran je stručni štab. Pored Gorana Serafimovića, Duška Ljubičića i Milana Ševa, šefu stručnog štaba Saši Mićoviću, će pomagati i Bojan Ostojić, nekadašnji kapiten Partizana, koji je kao trener radio u Smederevu, Voždovcu i užičkoj Slobodi.

Na prvi trening su istrčali: Aleksa Đorđević, Aleksa Novaković, Filip Krstić, Aleksandar Andrejević, Strahinja Ristić, Andrija Milić, Damjan Jovanović, Andrija Majdevac, Luka Laban, Đorđe Skočajić, Nikola Janković, Novak Stevanović, Nikola Marinković, Damjan Daničić, Đorđe Kotlajić, Lazar Miladinović, Andrej Smiljković, Pavle Mihajlović, Matija Jevtić, Jovan Stefanović, Andrija Vlaisavljević i Jovan Lazarević, kao i igrači, pred kojima je probni period.