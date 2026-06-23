Republika Srbija učestvovala na 69. Skupštini Komiteta za mirno korišćenje svemira u UN

Republika Srbija učestvovala je na 69. skupštini Komiteta za mirno korišćenje svemira u Ujedinjenima nacijama. U delegaciji Srbije na ovoj skupštini pored Zorana Tomića, savetnika ministra u ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, bila je i Stalna misija Republike Srbije pri OEBS-u u Beču na čelu sa ambasadorom prof. dr Žarkom Obradovićem.

Teme o kojima se raspravljalo na pomenutoj skupštini bila su sistemska rešenja za upravljanje svemirskim otpadom, upravljanjem svemirskim saobraćajem i svemirskim resursima. Tomić je između ostalog za Dnevnik TV Kruševac istakao da je Republika Srbija podnela zahtev za članstvo u ovom Komitetu.