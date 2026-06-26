MORAVSKI KORIDOR: Svečano otvaren deo auto-puta od Adrana do Preljine

Deo auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, na Moravskom koridoru, danas je svečano otvoren, a otvaranju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predstavnici Vlade i izvođača radova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će otvaranjem nove deonice u okviru Moravskog koridora, od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka biti povezani ljudi iz tri okruga – Braničevskog, Raškog i Moravičkog i istakao da će se od Beograda do Kraljeva sada stizati za sat i 15-20 minuta.

“Čačak ima nekih 110.000 ljudi. Kraljevo – iste veličine, otprilike su Čačak i Kraljevo. Kruševac je veći i od Kraljeva i od Čačka. Imate između, uvezane Ćićevac, Varvarin, blizu su Aleksandrovac i Brus, Trstenik i Vrnjačka Banja su direktno na Moravskom koridoru”, rekao je Vučić.

Ova deonica će za saobraćaj biti puštena sutra ujutro u 9 časova, a putarina se neće naplaćivati do 1. jula. Reč je o deonici auto-puta od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 kilometar. Vreme putovanja od Beograda do Kraljeva, povezanim auto-putem “Miloš Veliki” i Moravskim koridorom, preko Preljine, sada će biti sat i 15 minuta.

Moravski koridor ukupno će biti dug 112,37 km i povezaće Pojate i Preljinu odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug i u toku su radovi na izgradnji poslednje deonice od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km.

Autoput se gradi za računsku brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, čime će se obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja.

Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.