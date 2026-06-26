Vidovdanski program na 35. rođendan Televizije Kruševac

Na Vidovdan, 28.juna, povodom obeležavanja dana grada Kruševca, ali i obeležavanja 35 godina postojanja i rada Regionalne Radio Televizije Kruševac, naša medijska kuća realizovaće specijalizovani program od 10h do 15h.

Uživo uključenja sa lica mesta svih važnih događaja u gradu toga dana, saradnici i prijatelji naše medijske kuće, direktori javnih preduzeća i ustanova, kao i privatni preduzetnici sa kojima imamo odličnu saradnju biće naši gosti, ujedno lepa muzika, prilozi i odlično raspoloženje, to je ono što vam pripremamo za ovaj veliki dan.

Družićemo se uživo sa terase Kuće Simića iz centra grada, u nedelju, sa početkom u 10h, vaša Televizija Kruševac.