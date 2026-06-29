Dani gljive u Ćićevcu i ove godine međunarodni

Udruženje gljivara Bukovača iz Ćićevca 11. jula organizuje edukativno–gastronomsko-turističku manifestaciju posvećenu gljivama, gljivarenju, gljivarstvu i promociji predela Mojsinjskih planina i Stalaćke klisure Južne Morave.

I ove godine, događaj ima i međunarodni karakter, zahvaljujući gostima iz Makedonije i Grčke.

Prijave za gljivolov i dečju kreativnu radionicu su otvorene do 5. Jula. I ove godine, značajan deo manifestacije činiće njena gastronomsko – kulinarska komponenta.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa različitim načinima pripreme i probaju jela od gljiva što predstavlja atraktivan, autentičan doživljaj. Cilj nam je da posetiocima pokažemo koliko su gljive ukusne, zdrave, hranljive i da se lako mogu spremati na najrazličitije načine – kažu organizatori.