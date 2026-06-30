Stomatološka služba Doma zdravlja Kruševac bogatija za najsavremeniji diginatlni dental rentgen aparat

Stomatološka služba Doma zdravlja Kruševac od danas je bogatija za najsavremeniji diginatlni dental rentgen aparat.

Ova medicinska oprema nabavljena je sredstvima iz budžeta grada. Grad je uzimajući u obzir koliko je ovo medinsko sredstvo potrebno za grašane Kruševca, ali i čitavog okruga izdvojio potrebna sredstva u iznosu od oko milion i šesto hiljada dinara,, istakla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, koja je simbolično i bila prvi pacijent.

Stomatološka služba radi sedam dana u nedelji, ima 27 lekara i isto toliko sestra i 8 tehničara. Novim aparatom obavlja se snimanje zuba i vilica, zračenje je minimalno, a postupak precizan, egzatan, bezbolan i brz.