Potpisan Memorandum o saradnji između RPK Kruševac i Helekspo Solun

U Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu održana je prezentacija predstavnika Ambasade Grčke i „Helekspa“ u okviru koje je potpisan Memorandum o saradnji između privrednika Grčke i Srbije, i gde su privrednici Rasinskog okruga mogli čuti više o potencijalima saradnje između privrednika ove dve zemlje, novim mogućnostima umrežavanja i jačanja saradnje koje Memorandum o saradnji donosi, kao i o predstojećim sajmovima gde mogu predstaviti svoje proizvode internacionalnoj publici i tržištu.

Uz brojne privrednike, prezentaciji su prisustvovali i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i direktor Turističke organizacije grada Kruševca Nikola Despotović.

Nikolas Hristodulidis, savetnik za ekonomske i komercijalne poslove u Ambasadi Grčke je izjavio:

„Naše zemlje imaju odličnu ekonomsku i trgovinsku saradnju i posebno smo zainteresovani da budemo ovde zbog prisustva predstavnika „Helekspa“, jer je važno promovisati trgovinu. Privredna komora je posebno važna za severnu Grčku, sarađujemo često, pre mesec dana imali smo predstavnike Luke Soluna ovde, tako da ćemo nastaviti sa ovakvim aktivnostima.

Polja koja su nam privlačna za saradnju su energija, transport, logistika nam je veoma važna, izvoz robe, ali mislim da su obe zemlje veoma zainteresovane za inovacije, tako da se fokusiramo na te ekosisteme, i verujem da će neki od budućih projekata biti povezani sa poljem inovacija.

Grčka je prijatelj sa Srbijom, podržavamo Srbiju u njenim pristupnim procesima EU, verujemo u našu snažnu saradnju i, naravno, bićemo deo „EXPO 27“ u Srbiji, to je veliki događaj. Svakog dana radimo na tome da pružimo podršku.“

Georgios Gonijadis, izvršni direktor za međunarodne odnose manifestacije „Helekspo“:

„Prvo hvala Privrednoj komori u Kruševcu jer imamo odličnu saradnju, dovode kompanije iz Srbije u Solun kako bi se promovisali i izvozili srpski proizvodi u Grčku i Evropsku uniju. Ovo je odličan model poslovanja. Želimo da potpišemo Memorandum o saradnji kako bismo imali zakonsku bazu i osnovu za našu dalju saradnju.

Naša dva naroda su kao porodica, verujemo da možemo sarađivati bolje i ovaj Memorandum će nam pomoći u preuzimanju inicijative za unapređenje kako bismo promovisali poslovanja u obe zemlje, da poželimo dobrodošlicu srpskim privrednicima i pomognemo im da predstave i pokažu svoje proizvode i kompanije ne samo grčkom tržištu, već i evropskom. Verujemo da su vaši proizvodi iz apsolutno svakog sektora odlični i visokokvalitetni i da ima prostora za proizvode naše srpske braće na svakom tržištu.

Srbija definitivno ima konkurentne prednosti u nekim sektorima, kao što je, na primer, poljoprivreda. Međutim, ima dosta sektora na kojima možemo sarađivati, samo je bitno imati želju i volju.“

Direktorka PKS u Kruševcu Maja Marković je izjavila:

„U prošloj godini smo potpisali Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Larise, uspostavili saradnju sa Privrednom komorom malih i srednjih preduzeća u Solunu, organizovali poslovne i bilateralne susrete privrednika u Kruševcu i Larisi, i očekujemo nastavak tih aktivnosti s ciljem umrežavanja privrednika i uvećanja spoljnotrgovinske saradnje. Imali smo posetu predstavnika Luke Solun, ta luka je od velikog značaja za privrednike Rasinskog okruga. Potpisivanjem ovog Sporazuma dobiće se mnogi benefiti kao što je lakši pristup sajamskim manifestacijama, predstavljanje proizvoda i usluga, pronalaženje poslovnih partnera i nalaženje novih izvoznih prilika.

Saradnja sa „Helekspom“ će doprineti i povezivanju privrednika, promovisanju Rasinskog okruga i razvoju novih šansi za privrednike iz Grčke i Srbije“.

Memorandum o saradnji je potpisan nakon održanih prezentacija i diskusije sa prisutnim privrednicima.