Sutra u Globoderu Centralna smotra 53.Takmičenja sela Grada Kruševca

Završna smotra 53. Takmičenja sela Grada Kruševca, biće održana sutra od 20 sati i 30 minuta u porti crkve Vaznesenja gospodnjeg u Globoderu.

U revijalnom programu nastupiće kulturno-umetnička društva iz 23 Mesne zajednice, koja će izvesti po oceni žirija, najuspešnije tačke sa ovogodišnjge Takmičenja sela.

Rad i razvoj MZ, ocenjivan je iz oblasti-kulture, poljoprivrede, obrazovanja i vaspitanja, ekologije i u domenu izgradnje i uređenja sela.

Prema propozicijama na osnovu odluke žirija, u svakoj oblasti biće dodeljene nagrade, kao i nagrade za sveukupan rezultat za prvo, drugo i treće mesto.

Organizatori programa CENTRALNA SMOTRA 53-EG TAKMIČENJA SELA GRADA KRUŠEVCA je Kulturni centar Kruševac i prošlogodišnji pobednik Mesna zajednica Globoder a pokrovitelj je Grad Kruševac.