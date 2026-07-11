Znanje i nauka – budućnost Kruševca: Dualno obrazovanje u funkciji potreba razvoja privrede grada

Grad Kruševac bio je jedan od pionira u oblasti dualnog obrazovanja. Počeo je sa primenom još 2016. a po ovom principu do sada se školovao veliki broj učenika.

Kroz medijski projekat Znanje i nauka – budućnost Kruševca, govorimo o dualnom obrazovanju u funkciji potreba razvoja privrede grada. Tokom čitave godine emitovaćemo 92 medijska sadržaja u ukupno 246 termina, premijerno i reprizno, gde ćemo predstaviti kako znanje i nauka oblikuju sadašnjost i utiču na razvoj Kruševca u budućnosti.

Gost emisije, koju ćete uskoro gledati na Televiziji Kruševac je načelnik školske uprave za Rasinski okrug Zoran Asković.