Omadinski kamp Razigrana Župa 2026. otvoren na Fudbalskom igralištu FK Župa

Omladinski kamp Razigrana Župa 2026, otvoren je na Fudbalskom igrališti FK Župa. Kamp je otvorio ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srnije sa dijasporom Đorđe Milićević, uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave, brojnih godtiju, učesnika kampa i građana.

Omladinski kamp Razigrana Župa okuplja decu i mlade iz dijaspore, regiona i Srbije sa ciljem negovanja srpskog jezika, kulture, tradicije i jačanja veza sa maticom kroz bogat obrazovni, kulturni i sportski program.