Zlato za Kruševac: „Male Čikitite“ izborile plasman na međunarodno finale u Splitu

Ekipa “Male Čikitite” sastavljena od igračica OKK Bagdala, osvojila je prvo mesto na Državnom prvenstvu Plazma Sportskih igara mladih Srbije, održanom u Čačku, u konkurenciji devojčica 2011. godište i mlađe.

Na putu do titule Kruševljanke su u polufinalu savladale ekipu Ljubovije rezultatom 6:3, a u finalu su bile bolje od ekipe Vrbasa, pobedivši ih rezultatom 7:6.

Osvajanjem državnog prvenstva izborile su plasman na međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih, koje će biti održano od 17. do 22. avgusta u Splitu.

Na završnom turniru učestvovaće pobednici nacionalnih finala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije.