FK NAPREDAK: Umor kao uzrok poraza

Pripreme fudbalera Napretka na Zlatiboru su u završnoj fazi. Preostala je još jedna kontrolna utakmica, a umesto sa čačanskim Borcem, igraće se sa Jedinstvom Putevima u Užicu.

U dosadašnja tri susreta – tri poraza, od dva Radnika, iz Surdulice i Bijeljine (1:2 i 0:1) i Sloge iz Doboja (0:1). Sudeći po broju postignutih golova, očigledno je da napadači još uvek nisu proradili, dok odbrana deluje dosta dobro, iako su viđena tri kiks gola, uz jedan iz penala…

– Problem bi bio da ne stvaramo šanse, ali bilo ih je na svakoj utakmici. Izostanak realizacije je klasična posledica umora od treninga. Kada budu sveži, očekujem da će napadači biti na visini zadatka. Umor je uzrok i primljenih golova, a ima i nekih sitnijih povreda. Porazi nikada nisu prijatni, ali ubeđen sam da će naša odbrana u prvenstvu biti granitna. I bez obzira na pređašnje rezultate, siguran sam da smo na pravom putu, a svi znamo koji je cilj pred nama –rekao je šef stručnog štaba Saša Mićović.

Narednih dana u Klubu se očekuju i nova pojačanja.

Izvor i foto FK Napredak